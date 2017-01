Résultats en demi-teinte pour Boeing

Boeing a connu une année relativement bonne en 2016 mais ses records de performance appartiennent désormais au passé. L'avionneur américain a publié le 25 janvier un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 94,6 milliards de dollars, qui subit les effets d'un ralentissement des livraisons en général et des livraisons de gros-porteurs en particulier. Le résultat opérationnel chute de 22% à 5,8 milliards de dollars mais la répercussion est limitée à 5% sur le résultat net, qui atteint 4,9 milliards de dollars.



En ce qui concerne la division Commercial Airplanes, les livraisons ont été en baisse par rapport à 2015, à 748 appareils remis à leur compagnie cliente contre 762 en 2015. Le chiffre d'affaires reste malgré tout relativement stable à 65 milliards de dollars (-1%) mais le résultat opérationnel perd 39% à 3,1 milliards de dollars. Celui-ci a notamment subi l'impact d'une nouvelle provision pour le programme KC-46A à hauteur de 243 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 69 millions provisionnés sur les comptes de la division Defense, Space & Security.



Dans son ensemble, la division Defense, Space & Security a enregistré une baisse de 3% de son chiffre d'affaires à 29,5 milliards de dollars, entraînée par un ralentissement des livraisons dans la partie Military Aircraft et dans les systèmes spatiaux, ainsi que par un mix défavorable des livraisons d'avions militaires. Elle a toutefois été partiellement compensée par une performance des activités de services.



L'année 2017 devrait voir une accélération des livraisons grâce à l'entrée en service prévue du 737 MAX. Cependant, les cadences de production des 747 et 777 continueront de ralentir en parallèle. Ainsi, bien que Boeing doive livrer davantage d'appareils, avec un objectif de 760 à 765 avions, le chiffre d'affaires de la division Commercial Airplanes devrait être moindre et tourner autour de 62,5 à 63,5 milliards de dollars. De même, la division Defense, Space & Security devrait subir un léger recul avec une prévision de chiffre d'affaires comprise entre 28 et 29 milliards de dollars. Boeing va donc accélérer son plan d'amélioration de la productivité. En même temps, l'avionneur va développer l'une de ses activités les plus en croissance et qui a contribué à limiter la baisse globale de ses résultats : les services.