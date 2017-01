Les essais des éléments en CMC du GE9X de General Electric progressent

Le réacteur de forte puissance GE9X de General Electric a franchi une nouvelle étape avec la fin de la deuxième campagne d'essais de certaines pièces produites en CMC (composites à matrice céramique) qui ont été testées avec succès sur un démonstrateur dérivé du GEnx à Peebles (Ohio).



Le réacteur ainsi modifié a ainsi effectué 1800 cycles durant cette nouvelle campagne, et notamment dans des conditions environnementales dégradées avec poussières et débris pour valider les différents choix technologiques qui monteront à bord des réacteurs du futur 777X de Boeing. GE a indiqué que la quantité de débris ingérés correspondait à l'équivalent de 3000 cycles de décollages et atterrissages en condition normale.



Désormais, en prenant en compte les précédents essais menés en 2015, la majorité des éléments produits en CMC du futur réacteur ont accumulé près de 4600 cycles d'essais. Les CMC, particulièrement légers tout en affichant des résistances aux hautes températures que des alliages métalliques, viennent notamment prendre place au niveau du revêtement de la chambre de combustion ainsi que sur différents étages de la turbine haute pression.



A noter que le démonstrateur était aussi cette fois équipé de pièces produites par Avio Aero par fabrication additive, des aubes de turbine basse pression en alliage à base d'aluminure de titane (TiAl ainsi que par des nouvelles aubes pour le premier étage de la turbine haute pression avec une nouvelle technologie de refroidissement.



Rappelons que le premier prototype complet de GE9X (FETT - First engine to test) avait quant à lui achevé sa phase d'essais initiale en octobre dernier. Les essais en vol sont toujours prévus pour le premier semestre avec une certification attendue en 2018.



Le GE9X de la famille 777X de Boeing doit fournir une poussée maximale de l'ordre des 100000 livres (c'est moins que celles des versions les plus puissantes du GE90) pour une consommation réduite de 10%. Le nouveau réacteur de forte puissance affichera un taux de dilution de 27:1 avec une soufflante intégralement en composites (16 aubes) affichant un diamètre record de 134 pouces (3,40m).