Zodiac pourrait venir rejoindre Safran à Villaroche

Selon le quotidien Le Parisien qui cite Louis Vogel, le président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine et du Syndicat Mixte du pôle d'activités de Villaroche (SYMPAV), Zodiac Aerospace pourrait venir installer une partie de ses activités à proximité du centre de production de Safran Aircraft Engines.



Les gigantesques installations de Safran situées en Seine-et-Marne accueillent notamment les lignes d'assemblage des réacteurs CFM56 et LEAP ou encore le M-88 du Rafale.



Selon le quotidien, rien ne serait encore signé, mais Zodiac pourrait venir rejoindre Villaroche en 2018 avec une centaine d'emplois à la clé.



Safran a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat amicale sur Zodiac le 19 janvier pour une fusion qui pourrait être finalisée au premier trimestre 2018. Le groupe fusionné deviendra le numéro 3 mondial des équipementiers aéronautiques, derrière les américains UTC et GE.