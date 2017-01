Embraer a annoncé le 13 avril avoir atteint ses objectifs de livraison en 2016, en remettant 108 avions commerciaux et 117 jets d'affaires à ses clients (73 légers et 44 larges).



L'avionneur visait entre 105 et 110 livraisons d'appareils régionaux, entre 70 et 80 avions d'affaires légers et entre 35 et 45 avions d'affaires larges.



Il précise que ce niveau de livraisons est un record sur les six dernières années. Par ailleurs, le carnet de commandes atteint une valeur de 19,6 milliards de dollars.



Embraer a également annoncé que la société de leasing européenne TrueNoord avait acquis six E190. Les appareils ont été produits en 2013 et 2014 et sont actuellement en service.