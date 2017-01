Airbus enregistre une commande de 35 A320 de la part d'Aviation Capital Group à la veille de la publication de ses résultats

Alors qu'Airbus rencontrait aujourd'hui ses syndicats au sujet des suppressions d'emploi et qu'il s'apprête à dévoiler demain ses résultats annuels en termes de commandes et de livraisons d'appareils, la société de leasing Aviation Capital Group a annoncé qu'elle avait placé une nouvelle commande portant sur 35 A320. Les appareils se répartissent entre 30 A320neo, deux A320ceo et trois A321ceo. Aviation Capital Group a par ailleurs réservé des options sur dix A320neo supplémentaires.



La société précise que cet accord porte à 158 le nombre d'appareils de la famille A320 pour lesquels elle s'est engagée, dont 61 de la génération A320neo. Quelque 66 d'entre eux ont été livrés.



Par ailleurs, selon les informations de Reuters, Flynas aurait également conclu un accord avec Airbus pour 60 A320neo, qui pourrait également comprendre une quarantaines d'options. La compagnie saoudienne cherche depuis plusieurs mois à renouveler sa flotte, aujourd'hui majoritairement composée d'Airbus, tous acquis en leasing.



Cette commande pourrait être comptabilisée dans les résultats de 2016, que l'avionneur doit présenter le 11 janvier. Il aurait livré 688 appareils en 2016, une performance qui va bien au-delà de ses prévisions qui tablaient sur 670 livraisons, dont 111 sur le seul mois de décembre. Il aurait manqué de peu son objectif sur le programme A350, avec 49 appareils remis sur les 50 visés. Concernant les commandes, elles étaient à 410 appareils nets au 30 novembre et promettent un net recul par rapport à 2015 (plus de 1 000).