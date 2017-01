Boeing livre 748 appareils en 2016

Boeing a publié son bilan de commandes et de livraisons pour 2016. En termes de livraisons, l'avionneur américain a remis 748 appareils à ses clientes, ce qui est conforme à ses prévisions - il tablait sur 745 à 750 avions - mais tout de même moins qu'en 2015 (762 livraisons).



Malgré l'annonce de 278 commandes sur la dernière semaine de décembre, le book to bill est resté inférieur à 1. Boeing a enregistré 668 commandes nettes d'une valeur estimée à 94,1 milliards de dollars (aux prix catalogue) sur l'année. Il précise que 540 des appareils commandés sont des 737 - seize NG et 534 MAX. Autre précision, le programme 777 a enregistré des engagements pour dix-sept appareils, tous de la génération actuelle.



Les commandes brutes s'élèvent à 848, Boeing ayant ainsi enregistré des annulations pour 151 737, un 747, six 777 et 22 787 (ceux de Delta Air Lines).



En conséquence, le carnet de commandes s'est appauvri et compte désormais 5 715 appareils, contre 5 795 fin 2015. Il faudra attendre le 25 janvier pour connaître sa valeur mais celle-ci avait déjà diminué en 2015, passant à 432 milliards de dollars contre 440 milliards de dollars fin 2014.