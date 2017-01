L'ensemble de l'équipe du Journal de l'Aviation se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une merveilleuse année 2017.



Pour le secteur aéronautique et spatial mondial, cette nouvelle année s'annonce d'ores et déjà comme une période de grands défis. Les facteurs d'incertitude sont nombreux, aussi bien sur les plans structurel que conjoncturel. Mais la tendance générale va fort heureusement demeurer : l'année 2017 sera incontestablement marquée par la croissance.



Et c'est aussi sous le signe de la croissance que le Journal de l'Aviation entame 2017 avec l'arrivée prochaine de nouveaux rendez-vous réguliers et de toutes nouvelles rubriques qui vont venir graduellement enrichir le contenu éditorial du site d'ici le prochain salon du Bourget, le tant attendu événement majeur du secteur.



Bien entendu, le Journal de l'Aviation va également poursuivre son positionnement stratégique unique en langue française, à l'instar de sa couverture régulière de la maintenance aéronautique et de l'après-vente depuis le mois de septembre (lancement de la lettre MRO & Support), des systèmes embarqués ou encore de l'Inflight.



Le Journal de l'Aviation va enfin renforcer sa stratégie « freemium », seul modèle économique viable pour assurer la pérennité et la pluralité de la presse aéronautique en ligne, en proposant notamment toujours plus d'articles inédits et à forte valeur ajoutée.



Car les médias numériques ne cessent de s'imposer. Et vous êtes particulièrement bien placés pour le savoir, c'est tout simplement le sens de l'histoire.