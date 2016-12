Lufthansa protège son hub de Munich avec Eurowings

Germanwings puis Eurowings avaient toujours eu vocation à reprendre le réseau européen du groupe Lufthansa en dehors des hubs de la compagnie allemande à Francfort et Munich. Mais le renforcement de Ryanair et easyJet en Allemagne et l'installation de Transavia à Munich au printemps dernier ont changé la donne. Eurowings va à son tour y installer une base, ainsi qu'elle l'a annoncé le 22 décembre lors de la mise en vente des billets.



La low-cost allemande ne fera pas dans le détail. Elle y basera quatre A320 (...)