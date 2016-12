L'Iran finalise sa commande d'Airbus

Publié le 20 décembre, mis à jour le 22 avec l'officialisation du contrat par Airbus



L'Iran a finalisé son accord avec Airbus portant sur l'acquisition d'une centaine d'appareils, répartis entre A320, A321, A330 et A350. Les douze A380 initialement prévus ont donc été écartés du contrat, une possibilité que les autorités iraniennes avaient déjà évoquée il y a plusieurs mois. La valeur des appareils devrait atteindre 10 milliards de dollars.



L'objectif est désormais de livrer le premier appareil avant la mi-janvier 2017. Le premier A321 destiné à Iran Air est prêt et attend sa livraison dans les installations d'Airbus à Hambourg.



Mise à jour du 22 décembre : Airbus a confirmé officiellement la signature de l'accord avec l'Iran. L'avionneur précise qu'elle comporte 46 appareils de la famille A320, 38 de la famille A330 et seize A350. Lors de la signature de l'accord préliminaire en janvier, davantage de détails avaient été donnés quant aux modèles choisis : douze A380, seize A350-1000, 27 A330, dix-huit A330-900, 21 appareils de la famille A320ceo et 24 de la famille A320neo.



Outre le très remarqué retrait des A380, on constate que la commande d'A330 est moins importante que prévu.