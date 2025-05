C’est désormais acté avec l’ouverture des vols à la vente. Transavia reprendra les principales lignes radiales opérés par Air France au départ de Paris-Orly, à savoir les navettes de Nice, Marseille et Toulouse et ce dès l’ouverture de la saison été 2026, c’est-à-dire à partir du 29 mars 2026. Jusqu’à 8 rotations quotidiennes seront assurées vers Nice, 2 vers Marseille et 8 vers Toulouse par la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, complétées par celle assurée par Air France depuis Roissy-CDG.

La reprise de ces radiales par Transavia est la conséquence directe du retrait d’Air France de l’aéroport d’Orly (sauf vers la Corse), une décision annoncée fin 2023 dans le cadre de la suppression d’un réseau structurellement déficitaire depuis des années. La compagnie française va ainsi regrouper l’ensemble de ses opérations à CDG.

Transavia vise particulièrement la clientèle affaires, en adaptant son offre avec une flexibilité accrue des billets, l’intégration des vols au programme de fidélité Flying Blue et l’ouverture d’un salon dédié à Orly dès le mois d’avril 2026.

« La saison été 2026 marquera une étape importante dans le développement de Transavia. Nous proposerons une offre adaptée aux besoins de nos clients depuis Nice, Marseille et Toulouse avec des fréquences de vol permettant un aller-retour dans la journée et un accès rapide au centre de Paris. Cette nouvelle offre s’accompagnera des évolutions sur notre produit pour améliorer notre qualité de service. Nous avons à cœur de répondre aux attentes d’une clientèle business grâce à une flexibilité accrue, un service de salon dédié à Orly et des équipages reconnus pour leur qualité de service » a déclaré Olivier Mazzucchelli, le PDG de Transavia France.

À noter que les vols de Transavia vers Nice, Marseille et Toulouse seront accessibles depuis Orly 2, « positionnés en priorité au contact », à l’instar des vols d’Air France opérant aujourd’hui vers ces 3 destinations.

Pour rappel, Transavia France est maintenant pratiquement deux fois plus importante que sa sœur aînée aux Pays-Bas, avec une flotte de 85 appareils (16 Airbus A320neo et 69 Boeing 737-800). Ses capacités devraient continuer de croître à un rythme soutenu cette année (+10%).