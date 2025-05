Air Seychelles, la compagnie aérienne nationale de la République des Seychelles, a choisi la solution Flight Hour Services – Fleet Technical Management (FTM) d’Airbus pour accroître l’efficacité de sa flotte d’A320neo.

Selon les termes de cet accord, les services FTM d’Airbus soutiendront Air Seychelles dans ses activités de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO), et notamment le soutien technique au centre de contrôle de la maintenance de la compagnie. Airbus accompagnera également la compagnie aérienne dans la mise en œuvre d’actions préventives visant à améliorer la fiabilité opérationnelle de ses appareils et à réduire les coûts de maintenance, tout en maintenant une attention particulière à la navigabilité et à la sécurité des opérations.

« Nous sommes ravis d’optimiser les performances de notre flotte grâce à ces services améliorés en partenariat avec Airbus. Chez Air Seychelles, la sécurité et l’efficacité sont nos priorités, et ce partenariat souligne notre engagement à maintenir les normes les plus élevées dans nos opérations », a déclaré Dr Michael Agathine, le directeur des opérations techniques d’Air Seychelles.

Air Seychelles aligne deux A320neo motorisés en LEAP, des appareils livrés en 2019 et 2020 et dédiés au réseau régional de la compagnie (notamment pour les dessertes de l’Afrique du Sud, de l’Inde et de l’île Maurice depuis Mahe). La compagnie nationale des Seychelles opère avec des monocouloirs de la famille A320 depuis 2012.