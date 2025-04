Quelques jours seulement après l’introduction d’un premier appareil chez Lao Airlines au Laos, l’avionneur chinois COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) voit désormais son avion régional C909 (ex-ARJ21) entrer en service au Vietnam. La compagnie aérienne low-cost vietnamienne Vietjet vient en effet de mettre en service deux exemplaires le 19 avril, des appareils de 90 sièges opérés dans le cadre d’un contrat de wet lease avec la compagnie chinoise Chengdu Airlines.

Les deux C909, immatriculés B-652G et B-656E et portant une livrée hybride, sont ainsi déployés sur des lignes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à l’île de Con Dao, dont l’aéroport ne dispose que d’une piste de 1 829 mètres. Cet aéroport n’accueillait jusqu’à présent que des avions ATR de VASCO, opérés pour le compte de Vietnam Airlines.

Vietjet devient de fait le troisième exploitant asiatique du type hors de la Chine continentale après TransNusa (Indonésie) en 2023 (2 exemplaires en service) et Lao Airlines la semaine dernière (vols initiaux assurés avec des pilotes chinois et du personnel de cabine laotien). Le Cambodge figure aussi parmi les marchés cibles de COMAC en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam a récemment élargi la liste des autorités de certification reconnues, en incluant désormais la Chine, le Brésil, le Canada, la Russie et le Royaume-Uni, en plus des États-Unis et de l’Union européenne.

Cette évolution, entrée en vigueur le 13 avril dernier, a naturellement ouvert la voie à l’introduction d’appareils de conception chinoise dans les flottes des opérateurs vietnamiens. Le C909 avait d’ailleurs déjà mené des essais l’année dernière entre Hô Chi Minh-Ville et Con Dao.