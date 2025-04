(MRO Americas 2025) Safran Nacelles et Republic Airways ont signé un accord de type NacelleLife pour la maintenance des inverseurs de poussée de la flotte de plus de 200 Embraer 170/175 de la compagnie américaine. L’accord concerne aussi les capots arrière des moteurs des appareils.

Safran Nacelles dispose d’un important centre de maintenance à Indianapolis (Indiana), Safran Nacelles Services Americas. Cette installation vient de célébrer ses 10 ans et dispose de nouveaux moyens de réparation sur le transcowl, développés en utilisant l’expertise d’OEM de Safran Nacelles afin de réduire les coûts de maintenance et répondre aux besoins opérationnels de ses clients. Le siège de Republic Airways se trouve également à Indianapolis.

« Republic Airways dispose de l’une des plus grandes flottes d’avions Embraer, et nous sommes honorés de collaborer avec un acteur aussi important de l’industrie. Nos équipes en charge de la maintenance et du support client sont déterminées à fournir des services de la plus haute qualité, contribuant ainsi à l’efficacité de leurs opérations » a déclaré Alain Berger, le Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles.

Pour rappel, Republic Airways est une compagnie aérienne de type CPA (Capacity Provider Airline), offrant des capacités aux compagnies majors américaines sous les franchises American Eagle, Delta Connection et United Express. Republic Airways va par ailleurs bientôt fusionner avec MESA Air, une opération qui devrait être finalisée à la fin du troisième ou au début du quatrième trimestre. La nouvelle société gardera le nom de Republic Airways et opérera à terme sous un certificat d’exploitation unique. Elle alignera alors 310 E-Jets.