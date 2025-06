All Nippon Airways (ANA) a décidé de renouveler les cabines de ses Boeing 787-9, officiant sur son réseau long-courrier. Pour cela, la compagnie japonaise s’est tournée vers Safran et la société de design Acumen. En s’appuyant sur la base du modèle Fusio de Safran et sur les caractéristiques de « THE Room » sur les 777-300ER de la compagnie, les trois partenaires ont développé « THE Room FX », produit qui sera déployé sur la flotte à partir de 2026.

La suite « The Room FX » (FX pour Future eXperience) est dotée de murs incurvés, de cloisons plus fines et d’une porte de séparation, qui garantissent un espace accru et une intimité préservée. En choisissant de disposer les fauteuils alternativement orientés vers l’avant ou vers l’arrière, ANA a pu optimiser l’espace à la fois dans la cabine et pour l’expérience passager – l’espace entre les fauteuils est de 2,6 mètres.

Le fauteuil en lui-même est plus large que celui actuellement en service et pré-incliné, qui lui donne un confort de canapé de salon et permet au passager de se détendre dans différentes positions. Les repose-jambes peuvent être ajustés jusqu’à transformer le siège en lit de 194 cm de long et jusqu’à 105 cm de large (69 cm au niveau de la taille). Tomoji Ishii, vice-président exécutif chargé de l’expérience client chez ANA, précise que les mousses sont 1,5 fois plus épaisses au niveau du dos et deux fois plus épaisses au niveau des lombaires que sur les fauteuils actuels.

Les écrans aussi ont été agrandis à 24 pouces (1,4 fois plus grands que ceux en service). Autrement, « The Room FX » est dotée de nombreux rangements, d’une large console latérale, d’un système de recharge sans fil, de ports USB-C et d’une connectivité audio Bluetooth. « C’est une évolution claire en termes de confort et de fonctionnalités », se réjouit Tomoji Ishii. Bien qu’elle offre plus d’espace que le produit actuel, la suite a un poids équivalent au siège actuel.

Avec cette nouvelle configuration, les 787-9 internationaux auront une capacité de 206 places, au lieu des 215 actuelles. La capacité en classe affaires restera inchangée à 48 places, tout comme celle en premium economy à 21 places ; seule la classe économique perdra quelques sièges (neuf).