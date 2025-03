La Pologne pourrait bientôt abriter un centre d’excellence d’Embraer. Le PDG de l’avionneur brésilien, Francisco Gomes Neto, est en effet en visite à Varsovie pour présenter plusieurs projets, dont la mise en place d’une chaîne d’assemblage pour le KC-390, d’activités de conversion d’avions de passagers en avions de fret, de sous-assemblage de pièces structurelles pour la famille E2 et de révision des trains d’atterrissage. Embraer envisage également des investissements dans la formation et dans la recherche dans les eVTOL.

Un premier protocole d’accord a été signé le 11 mars avec l’Institut d’aviation Łukasiewicz (iLOT) pour mettre en œuvre une collaboration sur les nouveaux matériaux aéronautiques, les futures technologies de vol, la conception aéronautique et les futurs processus de maintenance.

Saisir les opportunités qui se présentent en Europe dans le domaine militaire

Dans le domaine militaire, Embraer recherche des partenaires pour la fabrication de pièces pour son KC-390, voire pour l’installation d’une éventuelle chaîne d’assemblage final pour l’avion militaire multimission et de l’écosystème de services associés (dont la maintenance et la formation). Ce projet pourrait entraîner une création de valeur de près d’un milliard de dollars pour l’économie polonaise et la création de 600 emplois.

En parallèle, l’avionneur brésilienne fait la promotion de son KC-390 Millenium, alors que l’heure est à l’augmentation des dépenses de défense en Europe et à une réduction de la dépendance à l’industrie militaire américaine. Interopérable avec l’OTAN, il a déjà été commandé par les Pays-Bas, la République tchèque, le Portugal, la Hongrie et l’Autriche, tandis qu’il a été sélectionné par la Slovaquie et la Suède.

« En proposant le KC-390 Millennium à la Pologne, […] nous avons l’occasion de nous engager avec la communauté industrielle et de défense bien établie et experte de ce pays. La Pologne a la possibilité de devenir un membre clé de l’écosystème européen du KC-390, avec un ensemble exceptionnel de services industriels, de formation et de soutien. La Pologne est pour nous plus qu’un client potentiel, c’est un véritable partenaire opérationnel et industriel à long terme, et le lieu idéal pour la chaîne d’assemblage européenne que nous voulons développer », a commenté Frederico Lemos, directeur commercial d’Embraer Defense & Security, également présent lors du déplacement.

Renforcer le poids de la Pologne dans la chaîne d’approvisionnement commerciale

Le plus important volet du projet concerne toutefois l’aviation commerciale pour le moment. Embraer est en effet à la recherche de nouveaux partenaires pour la production et la maintenance de ses E-Jets, pour dynamiser sa chaîne d’approvisionnement en Pologne. Ses réflexions se portent également vers la mise en place d’un atelier de révision des trains d’atterrissage pour l’E-Jets E2 et d’une installation de conversion d’E190 en avions cargos, dans le cadre du jeune programme de freigther. Ainsi, le développement de la chaîne d’approvisionnement et la localisation d’activités MRO commerciales pourraient représenter un investissement de plus de 2 milliards de dollars en dix ans et la création de plus de 4 400 emplois.

Embraer a déjà une présence industrielle conséquente en Pologne, puisque les fauteuils des E2 sont produits à Świebodzin, les groupes auxiliaires de puissance à Rzeszów et des composants du moteur à Kalisz. Cela représente déjà 1 350 emplois et 30 millions de dollars de dépenses dans le pays pour la seule 2024. L’avionneur précise également que 30 % de l’E2 est fabriqué dans l’UE, notamment grâce à la production d’ailes au Pportugal.

« Ces initiatives dans les domaines de la fabrication, de la maintenance et de la formation peuvent permettre à l’économie polonaise de tirer parti des opportunités à forte valeur ajoutée dans le secteur aérospatial mondial, et pourraient générer une valeur de 3 milliards de dollars pour la Pologne sur 10 ans, avec un potentiel de création de 5 000 emplois », conclut Francisco Gomes Neto.