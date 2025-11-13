Aviation Capital Group (ACG) a publié un chiffre d’affaires total de 934,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l’année. Le loueur américain a vu son bénéfice net avant impôt s’élever à 668,8 millions de dollars, incluant 544,8 millions de dollars d’indemnités d’assurance liées à son exposition au marché russe. Hors ces éléments, le résultat net avant impôt s’établit à 124 millions de dollars pour la période close au 30 septembre.​

Côté portefeuille, ACG a investi 2,4 milliards de dollars dans de nouveaux achats d’avions sur les trois premiers trimestres et prévoit seize acquisitions et livraisons additionnelles avant la fin de l’année. Son portefeuille comprend 470 avions commerciaux détenus, gérés ou engagés à la fin septembre, après l’ajout de 16 nouveaux appareils au troisième trimestre, dont 12 de nouvelle génération (6 A320neo, 3 737 MAX, 2 787 et 1 A330neo) et 4 737 NG. Le loueur précise que 13 appareils issus d’un portefeuille de 20 avions acquis auprès d’Avolon ont été intégrés durant la période, le solde étant attendu avant la fin de l’exercice.​

ACG a également cédé seize appareils et une cellule au troisième trimestre, dégageant un gain net de 38,2 millions de dollars. L’actif total s’établit à 13,7 milliards de dollars au 30 septembre, avec une liquidité disponible de 5,8 milliards de dollars.