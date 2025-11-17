Le géant de leasing Avolon a profité du salon aéronautique de Dubaï pour commander 100 nouveaux moteurs LEAP-1A auprès de CFM International. Ces moteurs équiperont 50 appareils de la famille Airbus A320neo déjà contractualisés chez Airbus.

Client de CFM depuis 2010, Avolon dispose actuellement de 99 appareils de la famille A320neo motorisés en LEAP-1A avec des commandes fermes pour 163 avions supplémentaires équipés de cette motorisation (son portefeuille comprend 149 monocouloirs de la famille A320neo au total, avec 347 autres exemplaires en commandes).

« Notre partenariat durable avec CFM International soutient la stratégie d’Avolon visant à réduire ses émissions et à répondre à la demande croissante de nos clients compagnies aériennes, ainsi qu’à leurs besoins de renouvellement de flotte jusqu’en 2030 et au-delà » a expliqué Andy Cronin, le PDG d’Avolon.

Le loueur irlandais possédait, gérait ou était engagé sur un total de 1 159 avions commerciaux au 30 septembre.