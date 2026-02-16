Embraer a diffusé une vidéo teaser le 13 février sur ses réseaux sociaux annonçant un événement virtuel prévu le 24 février à 16h00 GMT (17h00 heure de Paris) et qui concernera sa division Embraer Executive Jets.

L’avionneur brésilien qualifie cette annonce d’« exceptionnelle » et précise qu’elle « marque le début d’une nouvelle ère pour l’aviation privée ».

Si certains spéculent déjà sur l’arrivée d’un nouveau jet d’affaires, en particulier le segment des avions à large cabine, la courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux d’Embraer semble surtout montrer la silhouette d’un jet Praetor 600 à ce stade.

Pour rappel, l’avionneur de São José dos Campos n’a pas encore annoncé de successeur à son Lineage 1000, version VVIP de l’Embraer 190 qui a été produite de 2008 à 2017. Aucun projet n’a été annoncé sur une nouvelle génération d’appareils basée sur la plateforme E2.