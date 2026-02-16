FL Technics, la société MRO lituanienne du groupe Avia Solutions Group, a finalisé l’acquisition de JOB AIR Technic, le spécialiste tchèque de la maintenance aéronautique, après obtention de toutes les approbations réglementaires requises. L’opération, annoncée initialement en juin 2025 et bouclée le 12 février 2026, intègre un acteur MRO établi dans le réseau du groupe.

Basé à l’aéroport Leoš Janáček d’Ostrava, JOB AIR Technic exploite un centre de maintenance de 17 000 mètres carrés avec deux grands hangars dotés de huit baies de maintenance, capables d’accueillir des avions monocouloirs ainsi que des gros-porteurs. Ce centre peut assurer des services de maintenance de base, les réparations structurelles et composites, les essais non destructifs, l’entretien des équipements d’urgence et la rénovation de l’intérieur des cabines. Ses capacités concernent les familles Airbus A320 (incluant A320neo) et A330, ainsi que des Boeing 737 NG et 737 MAX.

Zilvinas Lapinskas, le directeur général de FL Technics, a indiqué que cette acquisition éliminait les années habituellement nécessaires pour construire et certifier de nouvelles installations, tout en donnant accès immédiatement à un portefeuille client établi et à une main-d’œuvre technique expérimentée.

Cette acquisition va ainsi accroître de façon importante les capacités de FL Technics en Europe centrale, avec une large couverture en Europe, en Afrique du Nord et en Turquie, dans un rayon de trois à quatre heures de vol.