AirAsia X, bientôt fusionnée avec AirAsia, va lancer une nouvelle liaison quotidienne Kuala Lumpur-Bahreïn-Londres Gatwick à partir du 26 juin. Ce service marque le retour d’AirAsia X sur Londres après plus d’une décennie d’absence.

Cette nouvelle desserte sera exploitée en Airbus A330-300.

Elle s’appuie sur le protocole d’accord signé entre Capital A, la maison mère des compagnies low-cost AirAsia, et le ministère des Transports et des Télécommunications du Bahreïn le 3 novembre dernier en vue d’y établir une base régionale au Moyen-Orient.

Ce protocole d’accord définissait une coopération approfondie avec Bahreïn, comprenant la création potentielle d’un certificat de transporteur aérien local (CTA) pour AirAsia, et lui permettant d’opérer des vols directs vers l’Europe, l’Afrique et d’autres marchés au départ du Golfe. Des vols directs vers Bahreïn étaient évidemment prévus depuis la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines au cours des cinq prochaines années.​

AirAsia souhaite opérer 25 vols quotidiens via Bahreïn d’ici 2030 et transporter plus de 20 millions de passagers en cinq ans entre Manama et ses différentes bases asiatiques.