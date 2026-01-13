L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a délivré la certification d’approche à forte pente (steep approach) aux Gulfstream G500 et G600 selon un communiqué publié par l’avionneur de Savannah daté du 12 janvier.

Cette approbation complète les validations déjà obtenues auprès de la FAA pour ces deux appareils.

Elle permet aux deux jets d’affaires d’opérer sur des aéroports nécessitant des angles de descente supérieurs aux 3,5 degrés standards. Les appareils ont validé ces capacités lors de campagnes d’essais à London City (Royaume-Uni), et à Lugano (Suisse). Les essais ont porté sur les performances à basse vitesse, les distances d’atterrissage et le respect des contraintes de trajectoire et de bruit imposées par les aéroports soumis à procédures spécifiques. Les G500 et G600 peuvent désormais intégrer ces profils d’approche dans leurs manuels d’exploitation approuvés en Europe.

Les G500 et G600 peuvent ainsi accéder, sous pavillon européen, à des plateformes urbaines ou montagneuses aux pistes courtes et aux environnements topographiques complexes.

Gulfstream rappelle que plus de 350 G500 et G600 sont en service dans le monde. La flotte totalise plus de 350 000 heures de vol et 173 000 cycles.

Lancés en 2014, les G500 et G600 sont respectivement entrés en service en septembre 2018 et en août 2019. Ces deux jets à fuselage large (cabine de 2,41 m de large pour une hauteur sous plafond de 1,93 m) sont motorisés par des PW814GA et PW815GA fournis par Pratt & Whitney. Ils affichent une vitesse de croisière de Mach 0.90 (réduite à Mach 0.85 en croisière économique) et une Mmo de Mach 0.925 pour un rayon d’action respectif de 5 300 nautiques (9 816 km) et 6 600 nm (12 223 km) en croisière économique (Mach 0.85).