Safran renforce de nouveau sa présence au Maroc. Alors que la présence de l’équipementier français est déjà particulièrement importante dans le pays, celui-ci a choisi d’implanter une nouvelle usine de production d’équipements de trains d’atterrissage au sein de la zone aéroportuaire de Casablanca. Cela représente un nouvel investissement de plus de 280 millions d’euros.

Cette installation couvrira une surface de 26 000 m² et sera dédiée aux trains des avions moyen-courrier sur lesquels les produits Safran sont présents, notamment la famille A320. Dans ce cadre, l’industriel se dote des moyens d’accompagner la montée en cadence de la production des A320neo chez Airbus.

L’usine sera opérationnelle en 2029 et intégrera deux expertises de Safran Landing Systems : la fabrication de composants et de modules de trains d’atterrissage, et les équipements hydrauliques dédiés. Elle devrait employer près de 500 personnes.

« Après les annonces récentes de l’implantation à Casablanca d’une ligne d’assemblage et d’un centre de maintenance pour le moteur LEAP, cette décision souligne à nouveau nos relations de confiance et le rôle stratégique du Royaume dans le dispositif industriel global de Safran. Nous remercions chaleureusement le gouvernement marocain pour son soutien dans la réalisation de ce nouveau projet » a déclaré Olivier Andriès, directeur général de Safran.