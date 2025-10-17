L’appétit du groupe Abra n’était pas encore pleinement satisfait. La maison-mère des compagnies aériennes GOL et Avianca a décidé d’acquérir jusqu’à sept Airbus A330neo en leasing, des appareils qui seront « exploités par les compagnies aériennes du groupe en fonction des opportunités opérationnelles et financières du marché au moment de leur intégration ». Ces appareils ne sont donc pas encore officiellement attribués.

Les A330-900 proviendront du loueur irlandais Avolon, avec 5 appareils déjà contractualisés et deux autres en option. Ils sont livrables à partir de 2026.

Avianca s’est séparée de l’ensemble de sa flotte d’A330 ces dernières années. À noter que le groupe Abra est également actionnaire majoritaire de la compagnie saisonnière espagnole Wamos Air depuis l’année dernière, qui exploite pour sa part une douzaine d’A330.

Le groupe Abra a par ailleurs décidé d’exercer 50 options d’A320neo auprès d’Airbus, portant ainsi sa commande à 138 exemplaires, des appareils livrables d’ici 2032 à Avianca. Un premier monocouloir de cette commande initiale est d’ailleurs attendu d’ici la fin de l’année.

Ces appareils s’ajouteront aux quelque 96 737 MAX commandés à Boeing et livrables d’ici 2030 à la compagnie low-cost brésilienne GOL.

Pour rappel, Abra attend également 5 A350-900, des appareils annoncés lors du dernier salon de Farnborough en juillet 2024.