Deux mois après l’annonce de la prolongation de son mandat de directeur général de Madagascar Airlines, Thierry de Bailleul a décidé de quitter ses fonctions. Sont évoquées des « déclarations internes ayant créé un climat de tension au sein de la compagnie » comme cause de ce retrait, alors que Madagascar traverse une grave crise politique et sociale. Selon la presse malgache, il était notamment confronté à des contestations du personnel navigant.

A la fin du mois d’août, Thierry de Bailleul avait accepté la prolongation de sa mission de directeur général pour assurer la stabilité managériale de Madagascar Airlines, alors qu’elle se trouve en pleine phase de reconstruction. Pour éviter de trop grandes perturbations qui auraient un impact sur la trésorerie et la confiance des bailleurs, il a proposé que le comité exécutif assure la direction de façon collégiale.

Nommé à la tête de la compagnie malgache à la fin de l’année 2022, il a mis en place le plan de redressement de Madagascar Airlines, qui a mené en dix-huit mois à une progression de 66 % des capacités, au renforcement de la flotte à cinq avions opérationnels (contre moins de deux fin 2023) et à une réduction des pertes. La compagnie affirme qu’elle devait retrouver l’équilibre financier cette année.