ATR et ATAVIS, l’entité de la compagnie aérienne espagnole Binter chargée des achats techniques et de la gestion de sa chaîne d’approvisionnement, ont signé un contrat global de maintenance (GMA) pour fournir un soutien sur-mesure à 26 ATR 72-600, exploités par CANAIR et NAYSA. Ce contrat GMA a été révélé à l’occasion du salon MRO Europe à Londres.

Cet accord de cinq ans avec Binter couvre un service complet de réparation à l’heure de vol (PBH), incluant 180 références de pièces détachées. Il est le fruit de discussions approfondies visant à comprendre les défis de la compagnie aérienne et à lui proposer des services entièrement adaptés à ses besoins.

L’avionneur indique qu’en rejoignant sa communauté GMA, Binter bénéficiera de coûts de maintenance prévisibles, alignés sur le taux d’utilisation de ses avions, ce qui contribuera à optimiser sa trésorerie et à réduire ses risques opérationnels. La compagnie aura accès à l’expertise technique étendue d’ATR et à son réseau de fournisseurs, garantissant des pratiques de pointe, une fiabilité accrue et une meilleure efficacité de ses opérations dans l’archipel des Canaries.

« Cet accord reflète l’engagement fort de Binter à offrir à ses passagers fiabilité et excellence opérationnelle. Les standards techniques et opérationnels élevés de Binter nous pousseront à nous améliorer continuellement et à devenir un partenaire encore plus solide pour tous les opérateurs ATR. Nous sommes heureux et fiers de les accueillir dans notre communauté GMA, qui incarne la volonté constante d’ATR de proposer des solutions de support flexibles, permettant à nos clients de relever leurs défis opérationnels quotidiens » a annoncé Stefano Marazzani, Directeur du Support Client et des Services chez ATR.

L’avionneur franco-italien rappelle que son offre GMA a démontré sa valeur dans des environnements opérationnels variés depuis plus de 20 ans. ATR est le principal fournisseur de services pour son type d’avion, soutenant plus de 55 clients dans le monde.