Discover Airlines, la compagnie aérienne loisirs du groupe Lufthansa, va ajouter quatre Airbus A350-900 à sa flotte de gros-porteurs long-courriers à partir de 2027 dans le cadre d’un ambitieux programme de développement.

Les A350 devraient provenir du carnet de commandes existant du groupe Lufthansa auprès d’Airbus. Leur rayon d’action permettra ainsi à Discover de desservir de nouvelles destinations long-courriers qui ne peuvent pas être atteintes à pleine charge par sa flotte d’A330 actuelle, en particulier en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.

La compagnie saisonnière allemande, qui opère régulièrement à partir de Francfort et de Munich depuis sa création en 2021, aligne actuellement 30 appareils : 14 Airbus A330 pour les vols long-courriers et 16 Airbus A320 pour les vols court et moyen-courriers. Elle prévoit par ailleurs de retirer ses trois anciens A330-200 en 2026 et d’ajouter cinq A330-300 à sa flotte. Sur le moyen-courrier, Discover attend quatre monocouloirs Airbus, avec deux livraisons prévues en 2026 et deux autres d’ici 2028.

« Avec le développement et l’expansion de notre flotte, notamment avec le déploiement prévu de l’Airbus A350, nous renforçons notre offre existante, offrant encore plus de confort et des options attractives à nos passagers. Des appareils supplémentaires, une plus grande autonomie et une nouvelle cabine nous permettront de mieux répondre aux besoins des voyageurs » a expliqué Bernd Bauer, le PDG de Discover Airlines.

Pour rappel, Discover Airlines doit également introduire une nouvelle classe affaires sur sa flotte d’Airbus A330 à partir de 2027, une cabine qui disposera de nouveaux sièges plus confortables et privatifs. Les appareils bénéficieront également d’un nouveau système de divertissement (IFE) avec des écrans plus grands et une meilleure résolution dans les trois classes de voyage.