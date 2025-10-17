Pratt & Whitney annonce que l’agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a validé la certification de type de son GTF Advantage. Le moteur devrait ainsi pouvoir entrer en service en 2026. Il avait déjà reçu la certification de type de l’agence américaine (FAA) en février dernier.

Le GTF Advantage promet une poussée au décollage supérieure de 4 % dans les aéroports situés au niveau de la mer et de 8 % dans les aéroports situés en altitude, ainsi qu’un meilleur rendement énergétique. Entièrement compatible et interchangeable avec le modèle de moteur GTF actuel, il deviendra toutefois peu à peu la norme de production.

Pratt & Whitney a complètement retravaillé certaines pièces à durée de vie limitée du GTF et apporté des améliorations dans toutes les parties du GTF pour aboutir au GTF Advantage. En augmentant le flux d’air qui passe dans le coeur du moteur et en modifiant son cheminement, il a par exemple pu abaisser les températures dans la section chaude. En plus d’utiliser des revêtements de nouvelle génération, Pratt & Whitney a optimisé les trous de refroidissement et adopté une nouvelle technique de perçage dans la turbine haute pression et dans la chambre de combustion, qui améliorent leurs performances et réduisent les besoins de maintenance.

Certaines améliorations de la section chaude pourront être appliquées aux GTF actuels et seront donc proposées en option. Le produit HS+ (Hot Section Plus) offrira 90 à 95 % des avantages du GTF Advantage en termes de durabilité.