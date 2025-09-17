C’est un bien mystérieux message que vient de publier la société MRO allemande Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d’Airbus et ST Engineering.

Sur son compte Linkedin, la société MRO allemande indique simplement qu’ « EFW et notre nouveau client ALG, représenté par Gregory Thornton et Martyn Anderson, sont fiers d’annoncer l’arrivée du MSN006, leur premier A380 à être entretenu à Dresde, pour le compte de leur client ». Gregory Thornton est le PDG de la société britannique Airline Leasing Group.

L’A380 au numéro de série 006 est l’appareil qui avait été exploité par HiFly et proposé en ACMI jusqu’à la fin 2020, conséquence de la pandémie sur le trafic aérien mondial. HiFly a été la quatrième compagnie européenne à exploiter le Super Jumbo d’Airbus.

Cet exemplaire était entré en service en mars 2008 auprès de Singapore Airlines qui avait décidé de le retirer de sa flotte au bout de dix ans d’opération. Cet exemplaire a quitté Tarbes le 12 septembre pour rejoindre les installations de maintenance d’EFW à Dresde.

La société allemande avait dernièrement participé à la réactivation de MSN 120, un ancien exemplaire de China Southern Airlines utilisé par la startup britannique Global Airlines. Cet appareil n’a plus volé depuis le 16 juillet, date de son arrivée à Tarbes depuis Dresde pour stockage.

Cet A380 avait réalisé deux rotations transatlantiques en mai dernier reliant Glasgow, puis Manchester, à New York (JFK) avec des passagers, des vols qui semblaient tenir davantage d’une opération de communication que d’une réelle ambition pour des liaisons commerciales régulières. Tous ces vols ont été opérés par Hi Fly Malta sous contrat ACMI.

Des rumeurs prêtaient alors au fonds d’investissement saoudien Kingdom Holding Company un réel intérêt pour affréter l’A380 de Global Airlines, voire prendre une participation dans la société.