Airbus Avionics a annoncé l’ouverture de son tout nouveau hub logistique dédié aux radômes, un site stratégiquement situé à Tremblay-en-France, à proximité immédiate de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG).

La filiale d’Airbus précise que le site est opérationnel depuis le 20 mai dernier et qu’il a été spécialement conçu pour optimiser radicalement la logistique d’expédition et de collecte des radômes en vue de leur réparation.

« Chez Airbus Avionics, nous cherchons constamment à améliorer nos services et à offrir le meilleur soutien possible aux opérations de nos clients », a déclaré Jean-François Menginette, Responsable du Support Client et des Services Airbus Avionics. « Nous sommes convaincus que cette initiative permettra à nos clients de réduire le temps d’immobilisation de leurs avions et d’optimiser leurs coûts » a-t-il ajouté.