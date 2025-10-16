Air Côte d’Ivoire a désormais l’outil idéal pour desservir l’Europe. Elle a donc lancé sa première liaison vers le continent en reliant Abidjan à Roissy CDG. La première rotation a été réalisée le 15 octobre et la ligne est désormais desservie six fois par semaine avec son nouvel A330-900.

Ce gros-porteur est configuré avec une cabine particulièrement premium de 242 sièges, disposant de quatre classes de voyage avec 4 sièges en Première Classe, 44 en Classe Affaires, 21 en Classe Premium Economy et 173 en Classe Économique.

La compagnie attend un second exemplaire de l’appareil d’ici la fin de l’année, qui lui permettra de rendre la fréquence quotidienne dès le 1er décembre, après son entrée en service sur sa deuxième destination long-courrier, Beyrouth.

Air Côte d’Ivoire lance ainsi la nouvelle phase de son plan de développement. Créée en 2012, elle a passé les dix dernières années à construire son réseau intérieur et régional, en vue de devenir une compagnie incontournable en Afrique de l’Ouest et centrale. Elle dessert aujourd’hui 25 destinations en Afrique et s’appuie sur une flotte de douze appareils, constituée de DHC-8-400, Airbus A319 et A320ceo et neo.

Sur la période 2025-2031, sa priorité sera le développement d’un réseau long-courrier, afin de faire d’Abidjan le hub d’Afrique de l’Ouest et du centre. Elle compte pour cela étendre sa flotte à vingt appareils et enrichir son réseau d’une dizaine de destinations.