Le loueur irlandais Avolon vient d’annoncer vouloir acquérir jusqu’à 130 nouveaux avions commerciaux auprès d’Airbus, dont 75 monocouloirs A321neo et 15 gros-porteurs A330neo fermes pour des livraisons s’étalant jusqu’à 2033.

L’accord comprend également des droits d’achat sur 25 A321neo supplémentaires et des options d’achat sur 15 autres A330neo.

Le numéro 3 mondial du leasing aéronautique (par la taille de son portefeuille d’avions en service) précise aussi que la finalisation de la commande reste encore soumise à l’approbation des actionnaires de Bohai Leasing Co., Ltd., Avolon étant détenue à 70% par la société de financement chinoise.

« Cette commande témoigne de notre grande confiance dans la demande à long terme de nouveaux appareils. Notre taille et notre bilan nous permettent de répondre aux besoins d’expansion et de remplacement de nos clients aériens au cours de la prochaine décennie. L’A321neo et l’A330neo sont tous deux très demandés, et nous prévoyons que cette demande se poursuivra compte tenu de la trajectoire de croissance à long terme du secteur aéronautique. Nous sommes ravis d’étendre et de prolonger notre partenariat à long terme avec Airbus grâce à cette commande » a expliqué Andy Cronin, le PDG d’Avolon.

« Les loueurs sont d’excellents baromètres du marché aéronautique, et nous sommes reconnaissants à Avolon d’avoir renforcé son engagement envers la famille A320 et l’A330neo, si tôt après une précédente commande il y a deux ans » a pour sa part déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions Commerciaux d’Airbus.

Cette commande porte les engagements d’Avolon envers Airbus à un total 413 appareils, comprenant exclusivement des appareils de la famille A320neo et des A330neo. Le loueur a par ailleurs été le client de lancement du programme A330neo en 2014 et compte déjà 33 A330neo dans son portefeuille.

Avolon vient de conclure son deuxième trimestre avec un portefeuille de 1 166 appareils, comprenant des commandes et des engagements pour 532 avions commerciaux de nouvelle génération (en comptabilisant les avions annoncés ce jour).