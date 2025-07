Etihad va pouvoir procéder à une nouvelle optimisation de ses opérations : la compagnie vient tout juste de réceptionner son premier Airbus A321LR. Une cérémonie a eu lieu à Hambourg (Finkenwerder) pour la livraison de cet appareil, le premier d’une commande de trente exemplaires – dont vingt sont acquis en leasing auprès d’AerCap, y compris celui-ci.

Avec l’A321LR, Etihad va pouvoir adapter plus finement ses opérations à la demande sans sacrifier son expérience long-courrier puisqu’il abrite des cabines premium d’un niveau de service se rapprochant à celui de la flotte de gros-porteurs.

« Aujourd’hui marque un moment extraordinaire pour Etihad alors que nous accueillons un appareil qui change tout ce que nous pensions possible sur un monocouloir. L’A321LR nous permet de desservir plus de destinations avec la même expérience premium que nos passagers attendent dans toutes les cabines, incarnant parfaitement notre engagement à offrir le luxe à toute altitude », commente ainsi Antonoaldo Neves, le directeur général d’Etihad Airways.

L’A321LR est en effet aménagé en configuration triclasse, incluant deux First Suites, quatorze fauteuils de classe affaires et 144 sièges de classe économique. Chaque First Suite offre un espace privé, fermé par une porte coulissante, et est équipés d’un fauteuil transformable en lit horizontal, d’un écran 4K de 20 pouces, de la recharge sans fil et d’un espace supplémentaire pour qu’un compagnon puisse s’asseoir.

En classe affaires, les fauteuils sont disposés en 1-1 en chevron et orientés vers l’avant (avec une vue hublot garantie), se transformant en lits plats de 198 cm. Ils sont équipés d’un écran 4K de 17,3 pouces et proposent eux aussi la recharge sans fil.

La classe économique proposera des fauteuils pouvant s’incliner à 12,7 cm et larges de 46,7 cm, ainsi qu’un écran tactile 4K de 13,3 pouces. Etihad souligne que l’A321LR dispose des compartiments bagages agrandis par rapport aux compartiments classiques.

Dans toutes les cabines, les passagers pourront appairer leur casque Bluetooth avec leur fauteuil pour profiter du système de divertissement en vol. Par ailleurs, Etihad dépolie également un service de connexion en Wi-Fi haut débit grâce à la technologie de Viasat.

L’A321LR devrait entrer en service le 1er août et neuf appareils supplémentaires seront intégrés d’ici la fin de l’année. Ils permettront de tester de nouvelles destinations mais aussi d’adapter les services à la saisonnalité sur les lignes qui la subissent. Ils seront notamment affectés à la desserte de Paris quatre fois par semaine à partir du 1er février 2026 (vols EY35/EY36), en complément des services opérés en A380 et Boeing 787.