Le groupe Lufthansa a décidé d’équiper l’ensemble des flottes de ses compagnies aériennes de la connectivité satellitaire à haut débit Starlink (SpaceX), soit sur environ 850 appareils moyen et long-courriers.

Sont ainsi concernées les flottes de Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Edelweiss, Discover Airlines, Air Dolomiti et ITA Airways.



Lufthansa précise qu’il devient ainsi le plus grand groupe aérien européen à moderniser sa flotte avec cette technologie à très haut débit et à faible latence. Air France et le groupe IAG ont également opté pour Starlink.

« Pour célébrer le centenaire de Lufthansa, nous avons décidé de déployer une nouvelle solution internet haut débit Starlink sur l’ensemble de nos avions. Le groupe Lufthansa franchit ainsi une étape importante et contribue à offrir une expérience de voyage premium à ses clients. La connectivité à bord est aujourd’hui essentielle, et avec Starlink, nous investissons à la fois dans le meilleur produit du marché, et dans la satisfaction de nos passagers », a déclaré Dieter Vranckx, directeur commercial du groupe Lufthansa.

Le déploiement débutera dès le second semestre 2026. D’ici 2029, toute la flotte sera équipée de cette nouvelle solution de connectivité. Le nouveau service internet sera proposé gratuitement pour tous les passagers bénéficiant d’un statut particulier ainsi que pour les utilisateurs de Travel ID, quelle que soit leur classe de voyage.

Lufthansa précise que l’installation concernera également les nouveaux appareils livrés. De plus amples informations seront communiquées dans le courant de l’année.