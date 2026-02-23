Une partie des Airbus A320 de Lufthansa fait peau neuve. La compagnie allemande a annoncé le 18 février qu’elle allait réaménager 38 de ses appareils d’ici 2029 afin d’améliorer le confort et d’y adapter un design inspiré par le produit des nouveaux avions long-courrier. Le chantier a été lancé au printemps dernier et le premier appareil, l’A320 immatriculé D-AIZY, a été remis en service mi-février.

Pour cette nouvelle cabine, Lufthansa a adopté de nouveaux fauteuils fournis par Geven, « particulièrement ergonomiques », avec un appuie-tête ajustable et une plus forte inclinaison en classe affaires. Chacun est par ailleurs équipé de ports USB A et C et d’un dispositif pour tenir les tablette et smartphone.

De nouveaux compartiments à bagages, 40 % plus capacitaires ont également été installés. Grâce à l’agrandissement de leur volume, les passagers peuvent placer leur valise en position verticale, optimisant l’espace et permettant un rangement plus rapide.

Lufthansa précise que les travaux de modification devraient désormais prendre une trentaine de jours par appareil. Environ un millier de nouveaux composants d’une centaine de fournisseurs sont ainsi installés.