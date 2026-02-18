United Airlines a décidé de commander quelque 300 moteurs GEnx‑1B de GE Aerospace pour équiper sa future flotte de Boeing 787‑9 et 787‑10.

L’accord comprend des moteurs de rechange et portera la flotte de 787 d’United Airlines à plus de 200 appareils équipés de moteurs GEnx.

United attend encore 140 Dreamliner, en plus des 81 exemplaires déjà en flotte (12 787-8, 48 787-9 et 21 787-10).

Pour rappel, la compagnie américaine a converti 56 Boeing 787-9 vers la version plus capacitaire 787-10 dans le cadre d’un ajustement de son carnet de commandes existant auprès de l’avionneur américain.