La rentabilité des vols de Lufthansa en Boeing 787 va pouvoir se normaliser. La compagnie peut désormais commercialiser 25 des 28 fauteuils de la classe affaires Allegris et a ouvert les réservations sur ces fauteuils pour des vols à partir du 15 avril. Seuls trois sièges, ceux du second rang, attendent encore leur certification pour pouvoir être proposés à la vente.

Lufthansa avait mis en service son premier 787-9 au mois d’octobre 2025 et huit sont désormais opérationnels. Cependant, la certification des fauteuils de classe affaires par la FAA a pris beaucoup de retard, en raison à la fois de la complexité de la cabine mais aussi de la vigilance accrue de l’agence américaine depuis les difficultés de Boeing sur le 737 MAX. Lufthansa ne pouvait donc pas commercialiser sa classe affaires jusqu’à présent, à l’exception de quatre fauteuils, ceux du premier rang, et la faisait voler quasiment à vide.

En classe affaires, Allegris repose en effet sur plusieurs configurations différentes de sièges : suites avec porte coulissante, lits extra-longs, fauteuils « trônes », sièges en duo, etc., auxquelles s’ajoute la complexité classique des fauteuils de classe affaires (panneaux coulissants, coque). Cette disposition nécessite de tester la sécurité (résistance aux chocs, blessure à la tête, inflammabilité, évacuation…) et de valider chaque variante indépendamment, ce qui demande plus de temps que dans une configuration plus simple avec un modèle et un design unique de siège dans l’ensemble de la cabine.

Mais « après avoir franchi d’autres étapes importantes dans le processus de certification au cours des dernières semaines, plus rien ne s’oppose désormais à l’homologation de la classe affaires Allegris dans le Boeing 787-9, à l’exception de trois sièges situés dans la deuxième rangée du compartiment », se réjouit Lufthansa dans un communiqué.

Les passagers pourront voyager sur les 787-9 avec Allegris depuis Francfort vers Austin, Rio de Janeiro, Bogota, Le Cap, Shanghai, Hyderabad, Hong Kong, puis New York JFK et Los Angeles à partir de juin et Delhi à partir de juillet. Ils auront alors la possibilité de choisir un fauteuil affaires « classique » ou, avec supplément, un fauteuil seul près du hublot, un siège avec plus d’espace, ou avec un plus long lit, etc.

Lufthansa a reçu huit de ses 787-9 en commande. Elle en attend encore 21 exemplaires d’ici la fin de 2027.