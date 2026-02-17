FTAI Aviation a annoncé la finalisation de l’acquisition de sept Airbus de la famille A320 auprès d’Air France le 17 février.

Ce lot d’appareils en fin de contrat de location comprend un A318, quatre A319-100 et deux A321-200. Tous sont motorisés par des CFM56-5B de CFM International.

Pour la compagnie aérienne française, cette cession s’inscrit dans le programme de modernisation de sa flotte moyen-courrier.

« Nous sommes ravis de nous associer à Air France et de sécuriser un approvisionnement supplémentaire en moteurs et modules pour nos plateformes Produits Aéronautiques et Énergie », a déclaré Stacy Kuperus, Directrice des Opérations de FTAI Aviation. « Face à la demande croissante pour nos solutions de Maintenance, Réparation et Échange, il est essentiel d’élargir l’accès aux moteurs CFM56. Nous apprécions ce partenariat de longue date et nous nous réjouissons de soutenir Air France dans l’évolution de sa stratégie de flotte ».

Pour rappel, Air France remplace progressivement ses appareils de la famille A320 par des A220-300. Son réseau domestique assuré depuis l’aéroport de Paris/Orly va quant à lui être pratiquement intégralement repris par sa filiale Transavia en mars prochain.