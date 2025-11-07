Après avoir revu une partie de sa stratégie, Wizz Air y adapte son carnet de commandes. La low-cost hongroise a annoncé qu’elle était parvenue à un accord avec Airbus au sujet de ses commandes d’A321neo. Elle ne compte pas les réduire et ses 273 appareils restent au carnet de l’avionneur, cependant les livraisons de 88 d’entre eux s’étireront sur trois ans supplémentaires et la proportion d’A321XLR va diminuer.

Wizz Air rencontre en effet des difficultés financières et échoue à atteindre ses objectifs. Elle a donc décidé il y a quelques mois de revoir sa stratégie pour se concentrer sur ses opérations les plus rentables et améliorer sa profitabilité. La fermeture de la base d’Abou Dhabi fait partie de cette nouvelle stratégie, d’autant que les moteurs GTF de Pratt & Whitney n’ont pas la disponibilité espérée dans l’environnement particulier des Emirats.

Dans ce cadre, les A321XLR perdent de leur pertinence. Wizz Air a donc décidé de réduire sa commande pour la version long-courrier de l’A321neo de 47 à onze appareils (dont les cinq déjà en service). Les 36 appareils de différence sont convertis en A321neo. Quant aux 88 livraisons reportées, elles auront lieu jusqu’à l’année fiscale 2033 au lieu de l’année fiscale 2030.

Avec ce nouveau calendrier, Wizz Air planifie une hausse de capacité comprise entre 10 % et 12 % d’ici 2030. La compagnie précise que toute la flotte sera constituée d’appareils de la famille A320neo en 2029.