L’expansion de la flotte long-courrier de Philippine Airlines débute. La compagnie a réceptionné son premier exemplaire d’A350-1000 auprès d’Airbus et l’a convoyé à Manille le 22 décembre. Elle souligne qu’elle est la première en Asie du Sud-est et la dixième au monde à l’exploiter.

Cet appareil est le premier des neuf que Philippine Airlines a commandés en 2023 – dont les livraisons s’étendront jusqu’en 2028. Ils seront affectés aux dessertes transpacifiques et permettront d’augmenter le nombre de destinations desservies sans escale en Amérique du Nord.

La compagnie a par ailleurs opté pour une configuration triclasse comptant 42 sièges de classe affaires, 24 de premium economy et 316 de classe économique.

Pour rappel, Philippine Airlines a exploité six A350-900 auparavant mais avait dû réduire sa flotte à deux appareils après la crise sanitaire. Sa flotte long-courrier s’appuyait ainsi sur onze A330 pour ses lignes en Asie et vers le Moyen-Orient, ainsi que ces deux A350-900 et une dizaine de Boeing 777-300ER pour les liaisons plus longues.