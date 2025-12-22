La série -600 d’ATR est arrivée au Canada. Rise Air, la compagnie aérienne autochtone assurant des services essentiels en Saskatchewan, a pris livraison de son premier ATR 72-600 le 19 décembre.

Cet appareil est le premier d’une commande de trois appareils du même type signée en novembre 2024, avec deux exemplaires neufs en leasing attendus l’année prochaine.

« L’introduction de l’ATR 72-600 vise à offrir un transport aérien moderne, sécuritaire et fiable aux chantiers éloignés et aux projets d’infrastructure essentiels à l’économie de la Saskatchewan. Ces activités soutiennent la création d’emplois et la croissance du PIB dans toute la province, particulièrement dans le Nord. Grâce à cet appareil, nous pouvons offrir à nos clients un niveau de confort et d’efficacité accru, tout en continuant de renforcer la connectivité dans certains des environnements les plus difficiles du Canada » a déclaré Derek Nice, le PDG de Rise Air.

Pour rappel, les ATR 42-600 et ATR 72-600 ont été certifiés par Transports Canada fin novembre.

Compagnie aérienne détenue à 100 % par des autochtones, Rise Air opère avec une flotte de 25 appareils et dessert 27 collectivités et sites de travail, de Saskatoon (sa base) jusqu’à Fond-du-Lac.

ATR a par ailleurs rappelé que plus de 60 avions régionaux ATR étaient déjà exploités par 10 compagnies aériennes au Canada, soit une augmentation de 50 % depuis 2019 (près de la moitié de la flotte assurant des vols cargo). Selon l’avionneur franco-italien, l’introduction de l’ATR 72-600 marque un nouveau chapitre, avec l’introduction d’un appareil de dernière génération sur un marché où l’âge moyen de la flotte de turbopropulseurs de 30 à 50 places dépasse 30 ans, créant ainsi d’importantes opportunités de renouvellement et de croissance.