Volotea se renforce encore sur son premier marché. La compagnie espagnole a annoncé qu’elle ouvrirait l’automne prochain une nouvelle base en France, à Montpellier. Il s’agira de sa onzième base en France, la vingtième en Europe.

Un Airbus A320 sera basé sur la plateforme à partir du mois de novembre. Il permettra de lancer quatre nouvelles liaisons, vers Bordeaux, Madrid, Lanzarote et Tenerife, qui rejoindront les huit déjà assurées actuellement.

Volotea rappelle qu’elle a proposé 370 000 sièges à Montpellier en 2025 et qu’elle est présente dans l’aéroport depuis 2012.

En 2025, la compagnie a proposé une offre en augmentation de 8 % en France, à 8 millions de sièges. Elle a transporté 7,3 millions de passagers dans le pays sur les 290 liaisons qu’elle compte à son départ. Elle vise à croître encore de 12,5 % en 2026 pour atteindre 9 millions de sièges.