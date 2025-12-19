Les compagnies low-cost mexicaines Volaris (Controladora Vuela Compañía de Aviación) et Viva Aerobus ont signé un accord pour créer un nouveau groupe aérien mexicain sous une structure de holding, avec pour objectif d’élargir l’offre de vols à bas coûts et la connectivité au Mexique et à l’international. L’opération sera réalisée par la fusion de leurs holdings respectives, sur la base d’un partage du capital à 50/50 entre les actionnaires des deux sociétés, sous la forme d’une « fusion entre égaux ».

Les deux compagnies conserveront leurs opérations actuelles, leurs certificats d’opérateur aérien et leurs marques distinctes, tout en étant regroupées au niveau de la maison mère qui sera baptisée « Grupo Más Vuelos ».

Elles pourront ainsi s’appuyer sur davantage de bases et sur une capacité supplémentaire sur des marchés clés, notamment depuis les différents aéroports de la région de Mexico, mais également à Monterrey, Guadalajara, Cancún et Tijuana.

Le nouveau groupe entend aussi tirer parti de la taille combinée des flottes des deux compagnies pour optimiser les achats d’avions Airbus, les coûts, le financement et la maintenance, afin de renforcer leur modèle à très bas coûts. Les deux transporteurs envisagent également un approfondissement de la connectivité via des accords de partage de codes entre eux et avec des partenaires internationaux, sous réserve des autorisations réglementaires.

L’opération reste soumise aux approbations des actionnaires et des autorités de concurrence et de l’aviation civile (au Mexique et aux États-Unis), avec une finalisation visée pour 2026.

Les deux compagnies opèrent avec des flottes de monocouloirs de la famille A320/A320neo d’Airbus : 124 exemplaires pour Volaris et 90 pour Viva Aerobus.

Pour rappel, Volaris est en partie détenue par Indigo Partners, le fonds américain qui est également actionnaire des compagnies low-cost Frontier Airlines, JetSMART et Wizz Air.