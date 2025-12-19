Pegasus Airlines et CFM International ont signé un accord portant sur jusqu’à 300 moteurs LEAP-1B qui viendront équiper la future flotte de Boeing 737 MAX 10 de la compagnie.

Le contrat inclut également des moteurs de rechange ainsi qu’un accord de maintenance à long terme.

La compagnie low-cost turque avait passé une commande ferme auprès de Boeing l’année dernière pour acquérir une centaine de 737-10, un contrat assorti d’options pour une centaine d’exemplaires supplémentaires. Elle devenait alors un nouveau client de la famille 737 MAX de l’avionneur américain. Il semble donc acquis qu’une cinquantaine de 737 MAX 10 supplémentaires rejoindront la flotte de Pegasus.

Ses premiers exemplaires sont attendus en 2028.

La nouvelle version la plus capacitaire de la famille de monocouloirs de Boeing est toujours en attente de certification.

Pour rappel, Pegasus a été l’opérateur de lancement du LEAP-1A (A320neo) en juillet 2016.