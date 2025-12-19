Qanot Sharq est désormais entrée dans le cercle des opératrices de l’A321XLR. La compagnie ouzbèke a réceptionné son premier exemplaire de l’appareil le 12 décembre et l’a mis en service le 15 décembre sur La route vers Londres.

Elle devient la première compagnie d’Asir centrale à exploiter l’appareil. Elle en attend encore trois exemplaires, ainsi que deux exemplaires d’A321LR au cours des deux prochaines années.

L’appareil, acquis en leasing auprès d’Air Lease et équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International, est aménagé en configuration biclasse de 190 places, réparties entre seize sièges de classe affaires et 174 de classe économique. Il permettra à Qanot Shraq d’étendre son réseau international, notamment vers l’Asie et l’Europe.