Ryanair, le géant européen du low-cost, a relevé sa prévision de trafic pour l’exercice 2025‑2026 et anticipe désormais une croissance de 4% pour atteindre « presque 208 millions de passagers », contre un objectif précédent d’environ 207 millions. Cette mise à jour intervient à la suite de performances jugées robustes au troisième trimestre, marqué par une hausse de 6% du trafic à 47,5 millions de passagers et un coefficient de remplissage stable à 92%.

Selon le groupe low-cost irlandais, cette révision à la hausse est portée par une demande soutenue sur le court‑courrier européen et par des livraisons de Boeing 737 MAX plus rapides qu’anticipé, permettant d’augmenter la capacité pour la fin de l’exercice. Ryanair indique que ses coûts unitaires restent bien maîtrisés et qu’elle continue de viser une inflation « modérée » de ces coûts sur l’ensemble de l’exercice, malgré la progression des redevances de navigation aérienne et des charges environnementales.

Parallèlement à cette nouvelle prévision de trafic…