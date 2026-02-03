la compagnie australienne Qantas a annoncé le 3 février son intention de vendre sa participation minoritaire de 33,32% dans la low-cost Jetstar Japan.

L’opération, qui fait l’objet d’un protocole d’accord non contraignant avec Japan Airlines (JAL), vise à transférer Jetstar Japan vers un actionnariat mené par des investisseurs japonais.

Qantas indique que cette décision s’inscrit dans une stratégie de recentrage sur ses activités domestiques en Australie, dans un contexte de demande de voyages d’affaires plus faible et de hausse des coûts carburant.

JAL et Tokyo Century conserveront respectivement 50% et 16,7% des droits de vote, tandis que la Development Bank of Japan prévoit de rejoindre l’actionnariat de Jetstar Japan.

Jetstar Japan aligne une flotte de 22 monocouloirs de la famille A320 d’Airbus, dont 3 A321neo.