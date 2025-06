Cebu Pacific, la plus importante compagnie aérienne des Philippines, a signé un contrat de maintenance moteur de 12 ans avec Pratt & Whitney (groupe RTX), pour soutenir sa flotte croissante d’Airbus A320neo et A321neo équipés de PW1100G-JM (GTF).



Cet accord, structuré dans le cadre du programme EngineWise du motoriste américain, garantit un support technique et opérationnel à long terme pour jusqu’à 152 A321neo commandés et les 15 appareils de la famille A320neo déjà en flotte.

Le contrat offre également un accès à des analyses avancées des données moteur, des capacités de maintenance prédictive et une gestion rentable du cycle de vie, le tout en adéquation avec l’utilisation des moteurs.