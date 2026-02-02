La Federal Aviation Administration (FAA) a finalisé une règle imposant l’extension de la durée d’enregistrement des Cockpit Voice Recorder (CVR) de deux à 25 heures.

Cette mesure s’applique à tous les aéronefs nouvellement produits et opérant sous les régimes Parts 91, 121, 125 et 135 à compter de 2027.

L’agence fédérale justifie cette décision par la nécessité de fournir aux enquêteurs davantage de données pour identifier les causes des incidents et prévenir de futurs accidents, une mesure réclamée depuis des années par le NTSB.

Par ailleurs, la loi de réauthorisation de la FAA de 2024 exige la mise en conformité du reste de la flotte existante, via rétrofit, d’ici 2030.

Cette réglementation aligne de fait les standards américains sur les normes internationales, déjà en vigueur en Europe.