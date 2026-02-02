L’Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS), CFM International et Airbus ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à faire de Singapour le premier pays au monde à tester les technologies de l’Open Fan RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) sur les opérations aéroportuaires à partir de ses plateformes de Changi ou de Seletar.

L’annonce est intervenue lors du 3e Changi Aviation Summit, à la veille de l’ouverture du Singapore Airshow 2026 le 3 février.

Ce partenariat étudiera l’impact de l’architecture à soufflante non carénée et d’autres technologies du programme RISE sur les opérations aéroportuaires afin d’élaborer un cadre de préparation complet servant de modèle mondial pour les avionneurs, les aéroports et les compagnies aériennes du monde entier.

Sont notamment prévus des essais opérationnels des démonstrateurs de moteurs du programme RISE aux aéroports de Changi ou de Seletar afin de tester et de valider le cadre de préparation et d’évaluer la faisabilité opérationnelle de cette nouvelle architecture de moteurs.

L’Open Fan RISE de GE Aerospace et Safran a pour objectif de proposer une motorisation pour la nouvelle génération de monocouloirs qui verra le jour au milieu de la prochaine décennie. Cette architecture promet de réduire de plus de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs les plus efficients en service aujourd’hui dans l’aviation commerciale. Il promet également de conserver la vitesse actuelle des avions commerciaux (Mach 0.78 en moyenne en croisière pour un monocouloir).