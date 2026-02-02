Honeywell a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre 2025 le 29 janvier, affichant un chiffre d’affaires ajusté de 10,1 milliards de dollars, en hausse de 10 %. Cette progression est principalement soutenue par la division Aerospace Technologies, dont les ventes organiques ont augmenté de 11 %.

Le segment de l’après-vente commercial enregistre une croissance de 13 %, portée par l’activité soutenue du transport aérien et de l’aviation d’affaires.

Parallèlement, les commandes de défense et d’espace progressent de 10 %. Le carnet de commandes global (toutes activités) atteint un niveau record de 37 milliards de dollars.

Suite à ces performances, le groupe confirme l’accélération du projet de scission de ses activités aéronautiques, désormais planifiée pour le troisième trimestre 2026.